男性が血を流して倒れていた水分峡森林公園の現場付近。奥は管理事務所＝4月、広島県府中町広島県府中町の水分峡森林公園で4月、東京都練馬区の男性会社員が殺害された事件で、広島地検は11日、強盗殺人の疑いで広島県の会社員の少年（16）を、強盗致死容疑で同県の会社員の男（18）を、恐喝容疑で松山市の無職の女（18）をそれぞれ広島家裁に送致した。広島県警は強盗殺人の疑いで3人を逮捕、送検したが、地検はうち2人の罪名