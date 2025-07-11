目元に年齢サインを感じはじめたら、ケアは全方位が鍵。発酵エイジングケア¹ブランド「FAS」から、まぶたのたるみや乾燥、まつ毛のハリ不足までアプローチする「FAS ザ ブラック リフト アイクリーム」が2025年9月10日（水）に新登場。京都の自然から生まれたくぬぎ酵母エキス²や黒米発酵液*⁴など、こだわりの成分で、大人の目元に力強さと美しさを届けてくれます。 くぬぎ酵母でまぶたを引き締め