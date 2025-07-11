ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、9月5日（金）〜11月3日（月）まで、毎年人気の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」を開催。同イベントでの人気コンテンツ「ゾンビ・デ・ダンス」は、三代目 J SOUL BROTHERS、Adoに続く、新たなアーティストとのコラボレーションが発表されていたが、7月11日（金）に、本パークの公式Xが、7月14日（月）に新アーティストが発表されることを予告した。SNSでは考察が広がっている。【写真】ヒン