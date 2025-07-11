関東地方は、10日の大雨をきっかけに冷たい空気に入れ替わり、都心の最高気温は、前日と比べて10度以上低くなりました。東京都心は、朝から雲に覆われ、日中もほとんど気温が上がりませんでした。最高気温は25.1℃と、10日より10℃以上も低く、30℃に届かなかったのは16日ぶりです。久しぶりに真夏日から解放されました。一方、西日本を中心に不安定な天気が続いていて、11日も局地的に激しい雷雨となっています。西日本では、12日