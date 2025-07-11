◇MLB カブス8-1ツインズ(日本時間11日、ターゲット・フィールド)カブスのPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手がこの日2本のホームランを放ち、今季25号に到達。球団史上最速の25本塁打＆25盗塁「25-25」を達成しました。PCA選手は「4番・センター」でスタメン出場。3回、2アウト2塁で第2打席に入ると、初球のストレートを捉え、センターへの2ランとしました。さらに第4打席、先頭打者で打席に立ったPCA選手は低めのカー