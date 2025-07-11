ボートレース大村のPR隊とキャンペーンレディーの白石美音が11日、「G2第29回モーターボート誕生祭」（15〜20日）をアピールすべく、大阪市北区のスポーツニッポン新聞社を訪れた。地元の原田幸哉、過去にV経験のある篠崎仁志ら、粒ぞろいのメンバーが集結する。白石美音は「初日ドリームに出場予定の西橋奈未選手に期待します。男性に負けないスピード、ターンが魅力」と話した。売り上げ目標は60億円。