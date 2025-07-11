3日、参院選が公示され、ラサール石井氏（中央右）らとポーズをとる社民党の福島瑞穂党首（左から2人目）＝東京・新宿X（旧ツイッター）で「NHK党が比例で1議席を獲得すると、ほぼ必然的に社民党がゼロ議席になる」との投稿が拡散され、社民の大椿裕子副党首が「デマだ」と反発している。比例代表の議席は各党の得票数に応じて配分されるため、1議席を2党が奪い合うことはない。「ドント式」と呼ばれる配分方法で、今回は50議