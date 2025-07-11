佐世保市の高校生らが、東日本大震災を経験した語り部の話を聞き、命を守ることについて考えました。 （岩本美智子さん） 「東日本大震災と原子力事故の複合災害を教訓に、“命は大事だよ” “命を守ろうね” という行動について、考えてもらえたら嬉しく思います」 佐世保女子高校が主催した「ふくしま語り部のおはなし会」。 小学生や高校生、地域住民など約130人が、東日本大震災の語り部 岩本 美智子さんの体験