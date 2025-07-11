Ｊ１神戸は１１日、神戸市内のグラウンドで約１時間練習を公開した。Ｊ２秋田から新加入のＦＷ小松蓮は、３日前から全体に合流。この日も元気な姿を見せた。小松は、秋田では第２２節を終えて１０得点と、リーグトップの得点数を誇っていた。２０１９年の「トゥーロン国際大会」ではＵ―２２日本代表として、三笘薫、田中碧らとともに戦った経験もある東京五輪世代。同世代の選手には「自分も負けたくない」と話す２６歳にとっ