インタビューに答えるアイフライテックの趙翔副社長人工知能（AI）を活用した音声技術に強みを持つ中国AI大手、科大訊飛（アイフライテック）の趙翔副社長（日本法人社長）が11日までに、共同通信のインタビューに応じ「日本市場の需要を取り込んだボイスレコーダーなどを開発したい」として日本専用製品でシェア拡大を目指す考えを示した。同社にとって日本は米国に次ぐ重要市場という。趙氏は日本について「競争が激しいが、