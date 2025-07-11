◎２０２５ジャイアンツカップ兵庫県予選（５、６日・淡路佐野運動公園第２野球場ほか）◆中学生の部▽第２代表決定戦・準決勝神戸ボーイズ１１−１０関メディベースボール学院ポニー神戸ナインは準決勝では素晴らしい粘りを見せた。２点を追う７回２死満塁から、名村が左前へ２点打。土壇場で同点に追いついたのは、劇的勝利への序章だった。タイブレークに突入した８回に４点を失ったが、その裏に松井の２点打、小林、森