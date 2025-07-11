◎第４６回全泉州大会（６月２８日・八木グラウンド）◆小学生の部▽決勝大阪泉州ボーイズ３−２大阪柴島ボーイズ競り勝った。最後は相手４番を右ゴロに打ち取り、大阪泉州ナインは全国優勝を果たしたかのように大喜び。練習試合からしのぎを削る大阪柴島を１点差で下したホストＶに、山田主将は「ライバルに勝てたのがうれしい」と声をはずませた。同点の３回１死から、１番・山田が中前打。続く長濱が右中間を破る二塁打