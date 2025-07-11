◎「第５６回日本少年野球選手権大会」滋賀県支部予選（７月５日・彦根総合高校グラウンド）◆中学生の部▽決勝湖南ボーイズ９−２滋賀野洲ボーイズ夏も湖南は強かった。初回に新野の犠飛と、千間、浅居の適時打で３点を先制。２回に１点差とされたが、４回に再び打線がつながった。まずは無死一塁から、２年生の犬丸が右中間へ適時三塁打。さらに生田も右前へ適時打を放つと、駒も犠飛。さらには、石田、新野が連続適時