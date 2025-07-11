チヨダ [東証Ｐ] が7月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常利益は前年同期比13.4％減の14.5億円に減り、3-8月期(上期)計画の23億円に対する進捗率は前年同期の92.0％を下回る63.3％にとどまった。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.0％→6.5％に改善した。 株探ニュース