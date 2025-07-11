夏のボーイズリーグ日本一を懸けて争う「エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）の組み合わせ抽選会が５日、大阪・読売テレビで行われた。関西勢では春季全国大会準優勝の紀州ボーイズ（和歌山県支部）が１回戦で白河ボーイズ（東北南支部）と戦う。河村主将は「みんなのレベルも上がっているので、しっかり（優勝を）意識して戦いたい」と気合を入れた。春４強で優勝候補の一角に挙げられ