夏の高校野球新潟大会は11日、2回戦8試合が行われました。第2シードの北越は加茂暁星との私学対決を完封で制して3回戦進出。第5シードの六日町・新潟・帝京長岡はコールド勝ちで初戦を突破しました。新発田農業はエース遠山が完投し、新発田南に1点差で勝利しました。 ■11日の2回戦8試合の結果 北越3－0加茂暁星加茂暁星0000000000北越00100101×3新潟13－0佐渡(5回コ