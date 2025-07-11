今日11日の道内は、厳しい暑さが落ち着いています。十勝地方の帯広では午後2時までの最高気温が17.8℃と、昨日の最高気温より4℃ほど低くなるなど、過ごしやすい陽気の所が多くなっています。週末の天気も全般に晴れ間や日差しがありますが、最高気温は13日(日)から一気に平年より高くなる見込みです。その暑さは週末だけではなく、14日(月)以降もしばらく続きそうです。体調管理などには十分に注意して下さい。今日11日割合過ご