マルマエ [東証Ｐ] が7月11日大引け後(15:30)に決算を発表。25年8月期第3四半期累計(24年9月-25年5月)の連結経常損益は13.3億円の黒字(前年同期非連結は0.5億円の赤字)に浮上し、通期計画の17.1億円に対する進捗率は78.1％に達し、5年平均の75.7％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した6-8月期(4Q)の連結経常利益は前年同期非連結比3.8倍の3.7億円に急拡大する