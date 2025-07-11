テクミラホールディングス [東証Ｓ] が7月11日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常損益は6700万円の赤字(前年同期はトントン)に転落した。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1.5％→-3.2％に悪化した。 株探ニュース