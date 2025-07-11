髙島屋が下方修正 今期は5年ぶりの減益に インバウンド（訪日観光客）消費の行方はどうなるのか――。 髙島屋（村田善郎社長）が今期（2026年2月期）業績予想を下方修正。売上高に当たる営業収益は4930億円（前年同期比1.1％減）、営業利益は500億円（同13％減）となる見通しで、今期は5年ぶりの減益となりそうだ。 要因は、インバウンド件数（客数）の伸び悩みに加え、物価高などによる客単