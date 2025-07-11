ラグビー日本代表は11日、あす12日に控えるウェールズとの第2戦に向けて試合会場のノエビアスタジアム神戸で調整した。「ジャパンXV」として臨んだ6月28日のマオリ・オールブラックス戦で2トライを決めたWTB植田和磨（22＝神戸）はリザーブ入り。初キャップ獲得がかかるウェールズ戦に向けて汗を流した。兵庫県明石市出身。地元で臨む日本代表戦へ、日本ラグビー協会を通じて以下のようにコメントした。「ウェールズ代表戦