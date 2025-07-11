Ｃｏｃｏｌｉｖｅ [東証Ｇ] が7月11日大引け後(15:30)に決算を発表。25年5月期の経常利益(非連結)は前の期比38.4％増の2億8100万円に拡大し、26年5月期も前期比12.1％増の3億1500万円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。7期連続増収、5期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(4Q)の経常利益は前年同期比35.8％増の7200万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の19.1％→20.7％に上昇