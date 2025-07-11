外務省は１１日、中国政府が停止している日本産牛肉の輸入を巡り、輸入再開に必要な「日中動物衛生検疫協定」が同日発効されたと発表した。輸入再開に向けた同協定は２０１９年１１月に署名されたものの、中国側が発効の手続きを行っていなかった。中国は、日本でＢＳＥ（牛海綿状脳症）が０１年９月に発生したことを受け、日本産牛肉の輸入を停止した。同協定は、ＢＳＥや口蹄疫（こうていえき）など動物の病気の管理を強化し