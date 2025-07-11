貿易収支（5月）15:00 結果-216.88億ポンド 予想N/A前回-224.24億ポンド（-232.06億ポンドから修正）（商品貿易収支) 結果-56.99億ポンド 予想N/A前回-65.02億ポンド（-70.26億ポンドから修正）（貿易収支)