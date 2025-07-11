【ユーロ圏】 フランス消費者物価指数（確報）（6月）15:45 予想0.3%前回0.3%（前月比) 予想0.9%前回0.9%（前年比) ドイツ経常収支（5月）時刻未定 予想N/A前回235.0億ユーロ 【トルコ】 経常収支（5月）16:00 予想-9.0億ドル前回-78.6億ドル 【メキシコ】 鉱工業生産指数（5月）21:00 予想N/A前回0.1%（前月比) 予想-1.5%前回-4.0%（前年比) 【カナダ】