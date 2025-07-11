ポンド売り反応、英月次ＧＤＰは予想外のマイナス、２か月連続で＝ロンドン為替 ５月英月次ＧＤＰは前月比－０．１％と市場予想＋０．１％に反してマイナスとなった。前回の－０．３％から２カ月連続の経済縮小となった。今年に入ってからは２月と３月以外はマイナスの数字となっている。 ポンド相場は売りの反応を示している。ポンドドルは本日の安値を1.3537レベルに更新。ポンド円は199.40台まで買われて