テクニカルポイント ユーロポンド、上昇トレンドが継続も、１０日線に注意 0.8703エンベロープ1%上限（10日間） 0.8662ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8621現値 0.861610日移動平均 0.8614一目均衡表・転換線 0.857521日移動平均 0.8542一目均衡表・基準線 0.8530エンベロープ1%下限（10日間） 0.8527一目均衡表・雲（上限） 0.8488ボリンジャーバンド