日本時間１５時４５分に仏消費者物価指数（確報）（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（確報）（6月）15:45 予想0.3%前回0.3%（前月比) 予想0.9%前回0.9%（前年比)