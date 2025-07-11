総務省総務省は11日、2024年度の地方税収が前年度比1兆8575億円（4.1％）増の47兆5563億円になる見込みだと発表した。4年連続の最高額更新。好調な企業業績や地価の上昇が税収を押し上げた。自治体決算に基づく速報値。都市と地方の税収格差是正のため、国が自治体に配分する特別法人事業譲与税を含む。景気変動の影響を受ける地方法人2税（住民税、事業税）は、企業収益の増加を反映して1兆1515億円増の10兆2798億円。この