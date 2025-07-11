ココナラ [東証Ｇ] が7月11日大引け後(15:30)に決算を発表。25年8月期第3四半期累計(24年9月-25年5月)の連結最終利益は前年同期比25.0％増の3億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の1億3000万円→2億8000万円(前期は2億4300万円)に2.2倍上方修正し、一転して15.2％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期