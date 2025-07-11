グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」が、有名アーティストの村上隆氏が手掛けるキャラクター、「カイカイ」＆「キキ」とコラボレーション。スマホケースからスーツケースまで、限定アイテムやユニークなプロダクトが豊富にお目見えです。「村上隆 x CASETiFY: KAIKAI AND KIKI」は、7月17日（木）よりCASETiFY公式オンラインストアおよび全国のCASETiFY STUDiO全店