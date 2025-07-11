「君にはなんでも話せる気がする」――男性からそんな言葉をかけられたとき、軽く受け流していませんか？実はそれ、「本命サイン」の可能性大。そこで今回は、「なんでも話せる」の一言に隠れた男性心理を解説します。素の自分を出せる女性は「手放したくない」男性は、本気で惹かれた相手に対してこそ「気を張らずにいられる安心感」を求めます。「なんでも話せる」という言葉には、「飾らずにいられる」「自然体でいられる」とい