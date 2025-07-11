◇卓球 USスマッシュ2025(3〜13日、アメリカ・ラスベガス)女子シングルスは日本時間11日、ベスト8が出そろいました。日本人対決となった早田ひな選手と張本美和選手の一戦。ゲームカウント2-2で迎えた最終ゲームの序盤、張本選手が5連続ポイントでリードを広げますが、中盤で早田選手が4連取で逆転に成功。その勢いのまま早田選手がマッチポイントを奪い、勝利しました。世界ランク23位の橋本帆乃香選手は同4位の格上・王芸迪選手