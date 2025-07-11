北海道ローカル番組の『発見!タカトシランド』は10日、13日に全国放送となる特番の予告映像をXで公開した。明石家さんまさんやタカアンドトシのタカさんが北海道コンサドーレ札幌のユニフォームを着用してPK対決を行うようだ。番組公式サイトによると、タカアンドトシのデビュー30周年を記念してさんまさんが同コンビの出身地である北海道を訪問。さまざまな企画を行う中で、サッカーファンとして知られるさんまさんがタカさん