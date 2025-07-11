【第4服後編】 7月11日 公開 【拡大画像へ】 ヒーローズは7月11日、柴田康平氏によるマンガ「魔女とくゅらす」第4服「魔女と覚醒」後編をコミプレにて公開した。 本作は、窓辺で煙草を燻らせるダウナーな魔女シエンと、しっかり者の弟子・タマが織りなす、堕落的日常コメディ。第4服後編では、他の魔女に向けて信号を送る。魔女狩りから生き延びたのはシエン達だけではな