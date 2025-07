新潟が6295人で優勝、全60クラブ対象イベントJリーグは7月11日、NTT株式会社と共同で推進する気候アクションプロジェクト「TH!NK THE BALL PROJECT」の一環として実施した「サステナカップ2025」が、ギネス世界記録に認定されたと正式発表した。今回認定された記録は「サッカーリーグのファン・サポーター主導のサステナビリティ活動に1か月で参加した最多人数(Most participants in a fan-powered sustainability campaign f