コメダホールディングス [東証Ｐ] が7月11日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年2月期第1四半期(3-5月)の連結最終利益は前年同期比6.8％増の15.3億円に伸びたが、通期計画の67.7億円に対する進捗率は22.7％となり、5年平均の23.8％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の19.1％→16.8％に低下した。 株探ニュース