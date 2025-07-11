１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４６円８６銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭程度のドル高・円安となっている。 トランプ米大統領は１０日、自身のＳＮＳでカナダからの輸入品の一部に８月１日から３５％の関税を課すとの書簡を公表。欧州連合（ＥＵ）加盟国についても新たな関税率を近く提示すると述べており、日本などにも強硬姿勢を示すとの見方からドル買い・円売りが優勢と