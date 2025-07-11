人気YouTuberのRちゃんが2025年7月8日に公開されたYouTuberの相馬トランジスタさんのチャンネルに出演。276人の応募があったという「彼氏オーディション」で結ばれた男性への批判に対して反論した。「この人といたら本当に幸せになるんじゃないかな」人気YouTuberのヒカルさんが主催し、6月に行われたRちゃんの「彼氏オーディション」。Rちゃんは29歳の会社役員男性を選び、無事交際することになった。だが、その男性はオーディシ