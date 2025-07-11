イトーヨーギョー＝上げ足加速。マンホールなどのコンクリート２次製品を手掛けるが、ライン導水ブロックを中心とした道路関連製品が好調で収益回復トレンドが鮮明だ。下水道インフラの全国的なメンテナンスが課題となるなか、同社の活躍機会が高まるとの見方が投資マネーの食指を動かしている。ここ株価の上げ足が強まっているものの、ＰＥＲ１０倍前後で０．６倍台のＰＢＲは依然として株