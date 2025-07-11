西武は１１日、新たな大砲候補としてＪ・Ｄ・デービス内野手（３２）を獲得したことを発表した。背番号は「１０」となる。デービスはメッツ時代の２０１９年に打率３割７厘、２２本塁打、５７打点をマークしたこともあるＭＬＢ通算７２本塁打の長距離砲。アスレチックス時代にはネビンともプレー経験があり、今季所属していたエンゼルスでは５試合に出場し打率１割１分１厘、０本塁打ながら３Ａでは５０試合で打率２割９分４厘