韓米日３国は１１日、済州島（チェジュド）南方の公海上で米国の戦略爆撃機Ｂ−５２Ｈが参加した中で合同空中訓練を実施したと韓国国防部が明らかにした。今回の訓練はＢ−５２Ｈの今年初の韓半島（朝鮮半島）展開だ。訓練にはＢ−５２Ｈをはじめ韓国空軍戦闘機ＫＦ−１６と日本航空自衛隊の戦闘機Ｆ−２が参加した。米軍のＢ−５２Ｈは核兵器の搭載が可能な長距離戦略爆撃機で、北朝鮮に対する強力な警告メッセージを含んでいると