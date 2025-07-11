日本オリンピック委員会（JOC）は10日、理事会を開き、令和7年・8年度の業務執行理事を承認した。副会長は三屋裕子氏と渡辺守成氏が選ばれ、フェンシングで五輪2大会連続銀メダルを獲得した太田雄貴氏（39）が専務理事に選出された。理事会後には橋本聖子会長が「（国際オリンピック委員会）コベントリー会長が41歳、そして初の女性会長になった。JOCもスポーツ界全体としても若いリーダーを育てていかなければならない。私の責務