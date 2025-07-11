◆第１０７回全国高校野球選手権埼玉大会▽２回戦松山２―１所沢西（１１日・県営大宮）松山は、所沢西に２―１で競り勝った。ともに先発出場した兄・吉田兼梧投手と弟・吉田翔棋捕手（ともに２年）は双子の兄弟。”双子バッテリー”で兄・兼梧が６回途中１失点と好投した。２人は小学６年からバッテリーを組む。この日はあうんの呼吸で試合を作ったように見えたが「まだ全然。会話だったり投球の意図が共有できずに打たれ