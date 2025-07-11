◆イースタン・リーグ巨人―日本ハム（１１日・ジャイアンツ球場）巨人の育成２年目・園田純規投手が粘りの投球を見せた。先発で登板し、５回７安打１失点。「リズムに乗れず、思うような投球ができなかった。課題として取り組んでいたが、相手打線を意識して慎重になりすぎた」と反省の弁を述べた。今季は試合前時点で、２軍戦３試合に登板して３勝０敗、１７イニングで自責３の防御率１・５９の成績。「要所では粘ること