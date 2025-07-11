ニイタカ [東証Ｓ] が7月11日大引け後(15:30)に決算を発表。25年5月期の連結経常利益は前の期比30.2％増の19.5億円に拡大したが、26年5月期は前期比11.4％減の17.3億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を80円→92円(前の期は44円)に増額し、今期は前期比16円減の76円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比37.6％増の5.7億円に拡大し、売上営業利益率は前