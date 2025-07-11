ジャスティン・ビーバーが本日7月11日（金）日本時間13時、新作『SWAG』を突如リリースした。 リリースに先駆けては日本時間の本日早朝より突如、ニューヨーク、ロサンゼルス、アトランタ、レイキャビクなどの世界中の都市にアルバムのジャケット写真とそのトラックリストを掲載したサイネージが登場した。ジャケット写真と並べられたのは妻でモデルのヘイリー・ビーバーと、昨年ヘイリーとの間に生まれた第1子、ジャック＝ブルー