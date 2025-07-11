大阪・関西万博「ブルーインパルス展示飛行」が、7月12日・13日に実施される。両日とも午後3時〜3時15分頃、万博会場上空を飛ぶ。こうしたなか、吹田の万博記念公園は「注意喚起と安全確保のための協力のお願い」を公式サイトに掲載した。【画像】万博「ブルーインパルス」飛行ルート＆大阪府・市の「お願い」「2025年7月12日（土）・13日（日）に、大阪・関西万博夢洲会場上空および大阪府上空でブルーインパルスの展示飛行が