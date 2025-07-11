9日、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀が、7月19日（土）に行われる「しがトップアスリートフェス」に田代佳奈美と大川愛海が出演することをクラブ公式Xで発表した。 このアスリートフェスはあこがれの選手と交流し、滋賀のスポーツやチームを応援するきっかけづくりを目的として行われ、当日は東レ滋賀以外にバスケットボールの滋賀レイクス、ソフトボ