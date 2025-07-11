軽自動車界の定番、アルトに新モデル2025年6月23日、スズキは軽セダン（軽ハッチバック）「アルト」の新たな一部改良モデルを発表。7月22日から販売開始します。これまで以上に進化したデザイン、安全性能、そして燃費効率が注目されています。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ新「軽セダン」です！ 画像で見る（48枚）では、具体的にどのような変更が加えられたのでしょうか。デザインも良くなった…！アルトは初代モ